Pato: “Mi piacerebbe tornare in Europa: al Milan sarebbe davvero bello”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato su sul suo possibile ritorno in rossonero: “Mi piacerebbe tornare in Europa. Dai, faccio bene quest’anno, vinco la Copa Libertadores e poi torno. Al Milan sarebbe davvero bello …”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

