Pato: “Io e Ibrahimovic ci siamo capiti bene. E che tris con Robinho”

Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic al Milan.

"Mi chiedeva sempre la palla, spesso in modo brusco. Una volta contro il Napoli ho segnato dopo aver deciso di concludere l'azione da solo nonostante lui fosse piazzato bene. Mi sono detto: 'se non faccio gol mi ammazza'. In generale direi che ci siamo capiti bene. Che tris facevamo con Robinho. E quanti gol", ha ricordato Pato.