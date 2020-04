Pato: “Gattuso allenatore? Francamente prima non ce lo avrei visto”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato su Gennaro Gattuso allenatore: “Ora lo vedo benissimo, ma francamente prima non ce lo avrei visto. In campo, lo sappiamo, era molto nervoso, chi poteva pensare che avrebbe potuto allenare? Mi ha stupito molto anche Filippo Inzaghi: pensavo avrebbe fatto cose al di fuori del calcio”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

