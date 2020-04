Pato: “Duarte è bravo e farà bene: l’esempio è Toloi”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato su Léo Duarte, difensore brasiliano che il Diavolo ha prelevato la scorsa estate dal Flamengo: “Ci ho giocato contro, è bravo. Ha bisogno di fiducia e sono certo che farà molto bene. L’esempio è Rafael Toloi“. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

