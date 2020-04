Pato: “Coronavirus, paura in Brasile. Sono corso in ospedale terrorizzato”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato sulla situazione del calcio in Brasile con il coronavirus: “La Federazione ha interrotto l’attività per 20 giorni. Stanno venendo fuori casi di ragazzi giovani. C’è paura. Io sto rigorosamente in casa con mia moglie. Mi alleno una volta al giorno per un’ora e mezza”.

Pato ha poi raccontato su come sta vivendo personalmente questa situazione e la quarantena: “Certe cose si vedevano solo alla tv. Poi arrivano anche da te e dici ‘cavolo, il mondo si è fermato davvero’. È qualcosa che ti spaventa molto e ti lascia grandi interrogativi per i prossimi anni: nulla sarà come prima. E c’è stato anche un frangente in cui ho avuto davvero paura: nei primissimi giorni in cui il virus ha cominciato ad espandersi ho avuto un po’ di febbre. Sono corso immediatamente in ospedale, terrorizzato, e mi hanno fatto il test che per fortuna è risultato negativo”.

Infine, un commento sullo stadio del San Paolo trasformato in ospedale da campo: "Subito mi ha fatto tristezza e stranezza, poi però pensi che serve ad aiutare la gente e fa un effetto quasi di sollievo".