Passerini: “Milan con anime e idee differenti. Su Ibrahimovic …”

NEWS MILAN – Carlos Passerini, giornalista del ‘Corriere della Sera‘, è intervenuto oggi ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio24‘, per parlare di Milan. Queste le dichiarazioni di Passerini:

Sulla situazione societaria del club meneghino: “Ci sono tantissime variabili e tante anime con idee differenti, il problema principale del Milan ora è questo. Ivan Gazidis ha un’idea di sviluppo del club verso la valorizzazione di giocatori giovani, ma è complicato”.

Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: ” Ibra ragiona da ora a giugno, non oltre, è il primo a sapere che la sua avventura con il Milan si decide in questi mesi, sarà lui a decidere cosa fare, ma non aspettatevi un Ibra che batte i pugni sul tavolo per restare”.

A proposito di Ibrahimovic, ha parlato anche il suo ex allenatore all’Inter, Roberto Mancini. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

