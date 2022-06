Bruno: “Marcherei facilmente gli attaccanti di oggi, sono scarsi”

Pasquale Bruno, ex difensore, ha parlato degli attaccanti di oggi confrontandoli a quelli del passato, sminuendo la tecnica degli attuali centravanti

Pasquale Bruno, ex difensore, ha parlato degli attaccanti di oggi confrontandoli a quelli del passato, sminuendo la tecnica degli attuali centravanti. Queste le sue dichiarazioni al 'Corriere dello Sport': "Gli attaccanti di oggi sono scarsi. Ogni stop di Belotti finisce a tre metri, non avrei problemi a marcarlo. Prima facevo fallo perché era impossibile anticipare van Basten, Careca, Aguilera. Maradona nemmeno lo cito. Il calcio di oggi non lo guardo, una tristezza, una noia. Anche la Nazionale l'ho vista poco".