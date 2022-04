Pasqual: “Scudetto? Il Milan non si nasconde più, ma ho dei dubbi”

Manuel Pasqual ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il Milan non si nasconde, ma l'ex calciatore nutre dei dubbi sui rossoneri

Manuel Pasqual ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il Milan non si nasconde, ma l'ex calciatore nutre dei dubbi sui rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio: "Non credo che, indipendentemente dai risultati di questo weekend, si possa parlare di fuga, anche perché l'Inter deve ancora recuperare la gara col Bologna. Il segnale importante è che adesso il Milan non si nasconde più e nonostante l'obiettivo sia chiaro sta continuando con un passo da Scudetto, anche se qualche dubbio sulla squadra di Pioli ce l'ho".