Parma-Lazio, Inzaghi: “Vittoria meritata. Polemica con D’Aversa? Vi spiego”

NEWS LAZIO – Vittoria in trasferta per i biancocelesti in Parma-Lazio, posticipo domenicale della 23.a giornata di Serie A. Vittoria di misura per i laziali, con gol decisivo di Caicedo. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, dichiarazioni per Simone Inzaghi.

Ecco l’analisi dell’allenatore: “Io continuo a parlare di grande partita, contro avversario non semplice. L’unico neo è non aver chiuso la partita con il secondo gol. Loro erano fisici, siamo stati attenti. Sono soddisfatto. Classifica sempre più bella. Serate che rimarranno, anche grazie ai tanti tifosi nostri”.

Sulla rosa in vista della lotta Scudetto: “Mai avuto dubbi. Jony è un piacere vederlo allenare, come Marusic e Parolo. Con Luis Alberto mezz’ala, c’è meno spazio per Parolo. Acerbi ha fatto benissimo il terzo difensore. Bene anche Ramos e Patric. Bravi tutti. C’è alchimia con tutti i ragazzi”.

E il prossimo turno ci sarà Lazio-Inter: “Domenica sarà una grande partita, lottiamo contro delle corazzate. Possiamo andare avanti molto bene”.

Schermaglie con Roberto D’Aversa a fine partita: “E’ un amico, sono andato per sentirlo. Non c’era schermaglia, a loro dispiaceva per la sconfitta. Forse c’era un rigore prima per noi che per loro. Abbiamo meritato la vittoria, non ci sono altri commenti da fare”. In attesa di Inter-Milan, ecco la classifica parziale di Serie A: continua a leggere >>>

