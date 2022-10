Parisi: “Theo dentro al campo? Anch’io non ho difficoltà a farlo”

Fabiano Parisi , terzino sinistro dell'Empoli, ha parlato del modo di stare in campo di Theo Hernandez e si dice pronto ad imitarlo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Pioli al Milan ha impostato Hernandez in modo particolare: entra tantissimo dentro al campo sfruttando Leao sull'esterno: "Mi piace: facevo la mezzala, non ho difficoltà nell'entrare nel campo. Leao porta Theo dentro attaccando l'esterno ma non mi risulta difficile: penso di avere buona qualità. L'abbiamo fatto col Lecce...".