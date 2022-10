Parisi: “Leao e Kvaratskhelia non mi preoccupano, sono migliorato in difesa”

1 di 1

INTERVISTA PARISI A TMW

Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli (foto: Getty Images)

Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a 'TuttoMercatoWeb' in cui si racconta a 360°. Una chiacchierata in cui emerge una personalità importante che gli permette di dire che Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia non rappresentano una preoccupazione per lui. Queste le dichiarazioni.

Le parole di Parisi

Parliamo della vostra stagione: "Undici punti in dieci gare, decimo posto, il momento è positivo. Abbiamo qualche rimpianto: col Milan abbiamo perso all'ultimo minuto su alcune disattenzioni difensive, col Torino abbiamo avuto sfortuna ma siamo contenti. L'obiettivo è la salvezza: piedi per terra, puntiamo a quella, abbiamo in testa quell'obiettivo e poi, solo allora, punteremo a qualcosa di più".

Lei è terzino sinistro: così evita Leao e Kvaratskhelia: "Non mi preoccupano: sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni".

Pioli al Milan ha impostato Hernandez in modo particolare: entra tantissimo dentro al campo sfruttando Leao sull'esterno: "Mi piace: facevo la mezzala, non ho difficoltà nell'entrare nel campo. Leao porta Theo dentro attaccando l'esterno ma non mi risulta difficile: penso di avere buona qualità. L'abbiamo fatto col Lecce...".