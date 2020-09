Pardo su Donnarumma: “L’obiettivo del Milan è chiaro, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN NEWS – Il pensiero di Pierluigi Pardo, interpellato sull’arcinota questione Gianluigi Donnarumma e la precarietà del suo contratto con il Milan. Ecco il pensiero, la teoria, del noto giornalista intervenuto a Radio 24:

“La mia teoria – al di là del fatto che tra 142 giorni potrebbe firmare con chi vuole andandosene cinicamente a zero – è che il Milan stia costruendo una squadra importante intorno per convincerlo a restare. Sfruttando anche la fede e una squadra che può finalmente tornare in alto”.

