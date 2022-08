Papin: “Milan, Maignan mi ha impressionato: ecco il motivo”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato del suo connazionale Mike Maignan, portiere della squadra Campione d'Italia in carica

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994 (con 31 gol e 7 assist all'attivo in 63 partite disputate) ha rilasciato, ieri, un'intervista in esclusiva al quotidiano 'Repubblica' (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).