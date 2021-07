Papin: “Maignan ottimo portiere: il Lille ha vinto anche grazie a lui”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato di Mike Maignan, portiere francese appena acquistato dal club rossonero

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994, ha parlato di Mike Maignan, neo-acquisto rossonero, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola."È un ottimo portiere. Se il Lille ha vinto il campionato lo deve anche grazie alle sue grandi parate", ha detto Papin.