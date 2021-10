Papin: “Il Milan è un mito. Ha esaudito mio sogno di vincere la Champions”

Jean Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato della storia del Milan e del suo desiderio di vincere la Champions League

Jean Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato della storia del Milan e del suo desiderio di vincere la Champions League. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Il Milan è un mito. È una squadra nella storia della Champions League ed anche dell'Europa intera, è stata una delle più belle squadre che ha vinto il massimo dei trofei. Quando sono arrivato io al Milan, il mio sogno massimo era di vincere la Champions League. Perché io l'avevo già persa con il Marsiglia, in Italia, a Bari. Quando sono arrivato in questa squadra, l'unico trofeo che mi mancava era quello: troppo importante quando sei un calciatore".