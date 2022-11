Papà Leao: “Al Mondiale deve fare quello che ha sempre fatto al Milan”

Cosa deve fare Leao al Mondiale?

"Quello che deve fare Rafael in Qatar è quello che ha sempre fatto al Milan. E farlo meglio. Deve fare quello che ha sempre fatto fin da piccolo, lasciare il suo profumo in campo. Ha un profumo e lo lascia nel campo. Aiutare la Nazionale, vincere, lavorare sodo, come hai sempre fatto. Lavorerà sodo. Dico sempre a mio figlio: 'Per due minuti, cinque, dieci, qualunque cosa ti dia il mister, fai del tuo meglio, perché un buon giocatore segna un gol in due minuti'. E ha già segnato. Pertanto, ho fiducia in mio figlio. Ho piena fiducia che giocherà in Qatar. Sempre che il mister te la dia. Nel tempo che gli sarà dato, si divertirà". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis