Milan, Maldini: “Lo scudetto del 1999 è stato un segno del destino”

Sul gol su punizione contro il Parma: "Quel gol lì è assurdo, io passo di lì per caso e Giunti mi tocca il pallone. Probabilmente non esiste una logica in tutto quello, probabilmente quel minimo di pazzia che ogni tanto c'è nelle scelte dei calciatori e che ti porta a risultati insperati. Quel gol non ha senso per come è stato costruito, non c'è niente dietro. Credo che il giocatore debba essere sempre pronto a fare qualcosa di particolare e non essere mai prevedibile". Mondiali, che finale! Finalmente Messi: Argentina Campione del Mondo