Paolillo: “A Milano servono due stadi, ma temo fatichino a sopravvivere”

MILAN NEWS – Il discorso stadio è ancora aperto, con Milan e Inter che continuano a discutere con il Comune di Milano. C’è fiducia per la riuscita, ma per il momento nessuna novità. Di questo ha parlato l’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo ai microfoni di TMW Radio: “In linea teorica servirebbero due stadi, ma in linea pratica… Pensate quanti abitanti ha Milano, pensate che potrebbero riempire questi due stadi utilizzandoli sette giorni su sette? Sarebbero un lusso che Milano non potrebbe permettersi: cominciamo con l’averne uno che possa essere bello e valido. Se una delle due società poi intravede possibilità di investire alternativamente, in un secondo tempo magari potrai pensare a due stadi. Milano però non è Londra: temo che due stadi fatichino a sopravvivere”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>