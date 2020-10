Panucci: “Daniel Maldini? Ragazzo molto serio, ha qualità”

PANUCCI SU DANIEL MALDINI

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christan Panucci, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Daniel Maldini a pochi minuti dall’inizio del match tra Rio Ave e Milan: “Mi sembra che abbia qualità, stasera verrà utilizzato come falso 9. È un ragazzo molto serio, viene da una famiglia di una serietà incredibile quindi spero possa sfruttare quest’occasione importante per lui, far vedere che anche in campo internazionale lui sa dire la sua. A sprazzi nel Milan lo sta facendo vedere, in Europa è tutto più complicato”.

