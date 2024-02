Milan, la rivelazione: “Ibrahimovic avrà l’ultima parola sul nuovo tecnico”

"Però è altrettanto vero che appena è arrivato un risultato negativo, i social sono esplosi - ha chiosato la giornalista -. Il parere dei tifosi conta fino ad un certo punto, però mi chiedo quanto sia utile per il Milan andare avanti anche qualora arrivasse secondo o in fondo all’Europa League, perché il rapporto con l’ambiente si è un po’ sfilacciato . A mio avviso, l’ultima parola ce l’avrà Zlatan Ibrahimovic , che tra tutti i dirigenti è quello che ha il maggior occhio sul lato sportivo e che fa da collante tra Milano e gli Stati Uniti". LEGGI ANCHE : Calciomercato Milan - Un big al PSG? Già pronto il suo sostituto >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.