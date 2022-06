Pancaro: “Milan, tieniti stretto Maldini. Zaniolo ha potenziale enorme”

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cambio di proprietà rossonero e su Nicolò Zaniolo

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TMW Radio', nel corso di 'A Tutto Mercato'. In particolare si è parlato del cambio di proprietà del club rossonero, passato nelle mani di RedBird: "In prospettiva, da ciò che si legge, il Milan dovrebbe andare ad aumentare la disponibilità economica. Questo è sicuramente un dato positivo. Si parte da una base buona, da professionisti come Massara e Maldini. I dirigenti italiani devono rimanere all'interno. Credo che nessuno meglio di Maldini può rappresentare il Milan nel mondo, è un dirigente competente. Quest'anno i rossoneri hanno fatto un capolavoro, che però è iniziato tre anni fa. Il Milan fa bene a tenersi stretto Maldini e a continuare su questa strada".