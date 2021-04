Pancaro: “Maldini è il Milan, Donnarumma sia punto fermo del futuro”

Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'TMW Radio'.

"Assolutamente, la scelta di Maldini è stata la più azzeccata: Paolo rappresenta la storia del Milan e sa cosa vuol dire indossare quella maglia e come trasmettere il senso di appartenenza. Ha fatto pratica e oggi si stanno raccogliendo i risultati: felice per Paolo, se lo merita e il calcio italiano ha bisogno di persone come lui".