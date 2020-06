Pancaro: “Coppa Italia? Stesse possibilità per tutti”

MILAN NEWS – Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan per due stagioni, dal 2003 al 2005, oggi allenatore della Pistoiese, ha parlato delle semifinale di ritorno di TIM Cup, ovvero Juventus-Milan e Napoli-Inter, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno.

“Sicuramente ci sarà tantissima voglia. Non essendoci precedenti non sappiamo molto, se non per l’esempio della Germania in cui i valori tecnici sono stati rispettati. Credo sarà così anche in Serie A, con una lotta alla pari tra Juventus e Lazio. In Coppa Italia, con partita secca, vedo invece le stesse possibilità per tutte e quattro le squadre”, ha detto Pancaro.

