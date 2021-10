Palmeri: “Milan, hai sottovalutato il Porto. Non capisco perché”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di un Milan che ha sottovalutato il Porto in Champions League. Queste le sue dichiarazioni

Il Diavolo perde ancora in Champions: "Il Porto è la stessa squadra che ha eliminato la Juventus l'anno scorso. Non so perché si pensava fosse facile, vedo della delusione ma era una trasferta difficile. Non mi ha deluso il Milan, era senza Maignan, Hernandez, Kessié e altri. Credo che la critica abbia sottovalutato il Porto. Il percorso in Champions? Il girone è tostissimo". Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.