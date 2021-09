Pagliuca su Donnarumma: “Navas può solo allacciargli le scarpe”

L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato del dualismo al Psg tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Ecco il suo pensiero

Nessuno al mondo, a parte il Psg, può contare su due portieri del calibro di Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. In occasione delle prime uscite stagionali, l'allenatore Mauricio Pochettino ha sempre preferito il costaricano, a parte in nel match contro il Clermont, che rappresenta l'unica presenza francese dell'ex Milan. Dell'argomento ha parlato l'ex estremo difensore Gianluca Pagliuca che, ai microfoni de 'Il Giornale', ha espresso la propria opinione in maniera piuttosto convinta: "Non capisco: hai forse il portiere più forte del mondo e ne schieri un altro? Navas è bravo ma, con tutto il rispetto, a Gigio può solamente allacciare le scarpe. Credo che l'anno prossimo giocherà sempre". Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>