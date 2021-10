Pagliuca: “Maignan? Non lo conoscevo, non pensavo fosse così forte”

L'ex portiere di Gianluca Pagliuca ha commentato le prestazioni di Mike Maignan fino a questo momento. Queste le dichiarazioni

L'ex portiere di Gianluca Pagliuca ha commentato le prestazioni di Mike Maignan fino a questo momento. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Maignan è stato continuo e ha fatto prestazioni straordinarie. Tante parate decisive. Ha sostituito Donnarumma e lo ha fatto dimenticare ai tifosi del Milan. È esplosivo. Non lo conoscevo e non pensavo fosse così forte, il merito va a Maldini".