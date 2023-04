Padovan: “Il Napoli può resettare, ma la sconfitta con il Milan rimane”

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli-Milan e ai prossimi impegni tra i rossoneri e gli azzurri

Giancarlo Padovan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli-Milan e ai prossimi incontri tra i rossoneri e gli azzurri. In modo particolare il noto giornalista ha sostenuto come gli uomini di Luciano Spalletti abbiano tutto il tempo di resettare rispetto a quanto successo al 'Maradona'. Sebbene comunque la sconfitta contro il Diavolo rimanga e potrebbe condizionarli. Di seguito le sue parole a riguardo.