Padovan: “Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli”

L'opinionista Giancarlo Padovan ha fatto un paragone tra le assenze del Milan e quelle del Napoli in vista della sfida di domenica sera. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli. E' senza attacco, non ha alternative a Ibrahimovic. I rossoneri pagano tanto le indisponibilità in attacco e in difesa, con le assenze di Kjaer e Calabria che pesano tanto. Il terzino rossonero dà non solo un grande apporto difensivo ma anche offensivo". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.