Osti (preparatore Milan): “Si lavora con consapevolezza e responsabilità”

Matteo Osti , preparatore atletico del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

Osti su come è cambiata la preparazione del Milan: "Quest'anno siamo riusciti a svolgere un lavoro adeguato prima dell'inizio della stagione. Non è un cambiamento metodologico, ma un valore aggiunto rispetto all'anno scorso sì: allora i ritardi per la pandemia avevano quasi azzerato lo spazio tra un campionato e l'altro".