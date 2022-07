Oscar Damiani su Yacine Adli: “Ha qualità, fisicità e tecnica”

Oscar Damiani, noto ex calciatore ed oggi procuratore sportivo, ha parlato a Sportitalia nel pre-partita di ZTE-Milan di Yacine Adli

Oscar Damiani, noto ex calciatore ed oggi procuratore sportivo, ha parlato a Sportitalia nel pre-partita di ZTE-Milan di Yacine Adli. Questo il suo pensiero sull'ex centrocampista del Bordeaux, autore di un'altra prova convincente, in cui ha mostrato sprazzi della sua classe: "Ha delle qualità, buona fisicità e tecnica. Non è abituato al calcio italiano e ai suoi spazi stretti, dovrà integrarsi al nostro campionato. Se Maldini e Massara lo hanno scelto vuol dire che è bravo".