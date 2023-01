Orlando su Zaniolo: “Deve andare via da Roma per imparare a giocare”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, e si è soffermato in modo particolare su Nicolò Zaniolo . Dell'attaccante della Roma ha detto sostenuto che se vuole imparare a giocare a calcio in un certo modo deve farlo lontano dalla Capitale, perché sotto la guida di José Mourinho non sarà affatto facile. Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimo Orlando su Nicolò Zaniolo

"E' un ragazzo con un carattere particolare, se vuole imparare a giocare a calcio in un certo modo deve andare via da Roma, con Mourinho non c'è modo di imparare in tal senso. Deve imparare a giocare con gli altri. Ha talento, Milano gli metterebbe meno pressione rispetto a Roma".