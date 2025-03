Orlando, ex difensore e ora opinionista, ha parlato del momento del Milan durante Radio Dance City4You. Ecco il suo parere sulla corsa Champions

"La vittoria contro il Lecce è stata salutare, anche se è stata ottenuta con grandissima difficoltà e con un pizzico di fortuna, per quanto riguarda l'autogol che ha accorciato le distanze". Alessandro Orlando, ex difensore e ora opinionista, ha parlato del momento del Milan durante Radio Dance City4You. Ecco il suo parere: "Visti i risultati di quest'ultimo weekend, non dico che il Milan sia tagliato fuori dalla corsa a un piazzamento Champions, ma rischia di fare tanta fatica".