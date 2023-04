Orlando: “Il Milan prende tante certezze, il Napoli cambierà approccio”

Intervenuto a microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Piazza Affari, Massimo Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli - Milan di Serie A e ai prossimi incontri dei due club in Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Orlando su Milan e Napoli

"Il Milan prende tantissime certezze. Aveva bisogno di una partita del genere con i più forti che dimostrano tutti. Il Milan comunque ad inizio anno era molto forte è da dopo la Roma che si è perso. Secondo me, invece, per il Napoli il risultato fa male ma può aver dato la scossa che serviva in un campionato che era troppo facile. L'approccio con il Milan in Champions League sarà molto diverso da quello al Maradona".