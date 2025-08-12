Milan, Orlando: “Ho parlato di Hojlund con Gasperini, mi ha detto che …”

"Al Milan, giocando una volta a settimana, con Pulisic e Leao comincia a diventare un signor attacco e una squadra da temere. Hojlund potrebbe davvero esplodere definitivamente quest'anno".
INTERVISTE
L'ex calciatore Massimo Orlando, al Milan nella stagione 1994/95, durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri di Radio TMW ha parlato di Rasmus Hojlund, il nuovo nome per l'attacco del Milan. Orlando non ha dubbi: con Pulisic e Leao, Hojlund potrebbe esplodere. Ecco le sue parole.
"Scelta giusta, mi piace tanto. Ho sentito Gasperini che dice che ha forza fisica, velocità incredibile. E' andato nel posto peggiore per giocare al calcio ora, dove falliscono tutti".
"Al Milan, giocando una volta a settimana, con Pulisic e Leao comincia a diventare un signor attacco e una squadra da temere. Hojlund potrebbe davvero esplodere definitivamente quest'anno".
