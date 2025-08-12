Pianeta Milan
Milan, Orlando: “Ho parlato di Hojlund con Gasperini, mi ha detto che …”

Orlando sul Milan: Hojlund con Leao e Pulisic può esplodere. Ecco le sue parole sul possibile nuovo bomber per Allegri
Francesco De Benedittis

L'ex calciatore Massimo Orlando, al Milan nella stagione 1994/95, durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri di Radio TMW ha parlato di Rasmus Hojlund, il nuovo nome per l'attacco del Milan. Orlando non ha dubbi: con Pulisic e Leao, Hojlund potrebbe esplodere. Ecco le sue parole.

Orlando: "Il Milan con Hojlund diventa una squadra da temere"

"Scelta giusta, mi piace tanto. Ho sentito Gasperini che dice che ha forza fisica, velocità incredibile. E' andato nel posto peggiore per giocare al calcio ora, dove falliscono tutti".

"Al Milan, giocando una volta a settimana, con Pulisic e Leao comincia a diventare un signor attacco e una squadra da temere. Hojlund potrebbe davvero esplodere definitivamente quest'anno".

