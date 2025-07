Orlando duro su Milan e Juventus: “Sono messe male, non hanno soldi…”

Intervenuto per commentare le notizie della giornata a TMW Radio , durante Calciomercato e Ritiri, Massimo Orlando - ex giocatore e allenatore della Fiorentina - ha commentato così la situazione del Milan e della Juventus .

Orlando: "Milan e Juventus sono in una situazione molto complicata"

Secondo l’ex giocatore, che ha vestito anche la maglia del Milan nella stagione 1994-95 (in rossonero collezionò solo 2 presenze prima di tornare alla Fiorentina), il club rossonero e quello bianconero versano in una situazione molto complicata. Orlando ha infatti commentato duramente la gestione di Milan e Juventus, sottolineando come entrambe le squadre siano ancora da completare e affrontino il grande problema di non avere sufficienti risorse economiche per il mercato.