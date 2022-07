Origi: “San Siro speciale, trasmette storia. I calciatori sono ammirati”

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha concesso un'intervista al canale ufficiale del club rossonero. Queste le dichiarazioni del belga sull'impatto con San Siro: "Ho visto l'entusiasmo che c'era in città, si percepiva l'adrenalina della corsa al titolo durata fino all'ultima giornata. Si è vista la passione della città, ma anche la qualità di questa squadra. Poter vivere quell'atmosfera e San Siro per me è stato speciale. La prima impressione dello stadio è stata la storia che riesce a trasmettere e quanto fosse mitico giocarci. Anche a Liverpool avevamo uno stadio altrettanto speciale. A San Siro tutti i giocatori sono in ammirazione". Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>