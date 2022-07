Origi: “Milan, qui ci sono i presupposti per creare qualcosa di bello”

Divock Origi, neo-attaccante del Milan, ha iniziato da pochi giorni la sua avventura in rossonero. Ma già ha ottime sensazioni sul Diavolo

Divock Origi , nuovo attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN' ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ). Ecco le dichiarazioni dell'ex centravanti del Liverpool sul Diavolo. "Il Milan è una società con una grande storia ed esperienza e l’ho avvertito anche io quando ho giocato a Milano. Allo stadio c’era un clima bellissimo. I tifosi di tutte le generazioni vivono le stesse sensazioni di un calciatore".

Sono tutte cose che ti aiutano a vincere le partite e a vincere i campionati. Qui ci sono tutti i presupposti per creare qualcosa di bello e per questo motivo non vedo l'ora di vivere questi momenti con i tifosi, la squadra e lo staff", ha sentenziato Origi sui rossoneri.