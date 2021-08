Ordine su Maignan: “Con i piedi e sulle uscite è meglio di Donnarumma”

Franco Ordine ha commentato la prestazione di Mike Maignan in Sampdoria-Milan, mettendo a confronto il francese con Donnarumma

Franco Ordine ha commentato la prestazione di Mike Maignan in Sampdoria-Milan, mettendo a confronto il francese con l'ex rossonero Gigio Donnarumma. Queste le dichiarazioni del giornalista ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Maignan in versione Kroll? E' ufficiale, con i piedi è meglio di Donnarumma, nelle uscite è un po' più sicuro di Gigio. In porta dobbiamo vedere ancora, è presto". Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>