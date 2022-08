Oppini: “Roma? Non me la sento di dire che sia sopra al Milan”

La Roma fa sul serio in ottica calciomercato. Dopo il colpo mediatico Paulo Dybala, è arrivato anche Georginio Wijnaldum dal Psg. Movimenti che collocano la squadra di José Mourinho nell'Olimpo delle squadre che lotteranno per lo scudetto? Il giornalista Francesco Oppini nutre qualche dubbio e si dice non è convinto che i giallorossi siano sopra Milan e Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.