Olinga: “Brahim Diaz? Ai tempi del Malaga lo voleva tutta la Spagna”

Fabrice Olinga, calciatore del Rio Ave con un passato nelle giovanili del Malaga, ha ricordato le aspettative che c'erano su Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Non ho giocato direttamente con lui, ma eravamo entrambi nelle giovanili del Malaga. Ricordo che si parlava molto di Brahim, era impressionante perché a quell'epoca lo voleva tutta la Spagna. Sono felice del percorso che ha fatto fra Manchester City e Real Madrid, anche che oggi sia arrivato al Milan in Serie A. Brahim Diaz è davvero un buon giocatore". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia