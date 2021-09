Oddo: “Milan in Champions? Ci sarà entusiasmo, Maldini la conosce bene”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League del club rossonero. Queste le dichiarazioni

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League del club rossonero. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Sarà spinto dall'entusiasmo, ma Paolo Maldini meglio di tutti sa quanto sia una competizione diversa da tutte le altre. Per questo ha fatto benissimo ad aggiungere uomini di esperienza. Hanno chance di passare un girone tostissimo, e se non succederà non potrà essere considerato un fallimento". Segui con noi il live testuale di Milan-Lazio