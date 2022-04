Nuovo Stadio, Scaroni: “Il Real Madrid incassa 145 milioni, il Milan 34”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della differenza di ricavi con il Real Madrid. Come competere vista questa distanza?

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha parlato della differenza di ricavi con il Real Madrid dal punto di vista dello stadio. I numeri parlano chiaro e la domanda sorge spontanea: come competere vista questa distanza? Queste le dichiarazioni nel suo intervento a San Siro per 'Il Foglio' riportate da 'calciomercato.com'.

"La penso come Agnelli. Dopo 1000 giorni, dopo aver rinunciato alle volumetrie e accettato le richieste del Comune facendo questo ulteriore passaggio, allora mi auguro che smetta di essere il progetto di Inter e Milan ma possa diventare il progetto di Milano, senza far passare altri 1000 giorni e accelerando i tempi. Il Real Madrid incassa 145 milioni annui, il Milan 34: come possono i tifosi pensare che competiamo a parità di mezzi quando il Real Madrid ha incassi da stadio cinque volte superiori? L’urgenza del nuovo stadio è assoluta, appena avremo il progetto approvato noi partiamo, che sia San Siro o altrove". Intanto il club rossonero è pronto ad acquistare un difensore.