Nuovo Stadio Milano, Antonello: “Presto annunciato il progetto vincitore”

Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha parlato del nuovo stadio di Milano, la cui inaugurazione è prevista per il 2027. Le dichiarazioni

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha parlato del nuovo stadio di Milano all'Italian Sports Day dell'Expo Dubai. Queste le dichiarazioni di Antonello sul tema, riportate da 'Calcio & Finanza'. «Essenziale per garantire una ripresa per un nuovo slancio per il club e per la città è il progetto per il nuovo stadio di Milano e per il distretto dello sport entro il quale sarà inserito. La nostra ambizione è quello di costruire un impianto moderno, innovativo. All’altezza dei nostri tifosi e della città, che viva 365 giorni all’anno e infonda nuova linfa vitale verde e sportiva a tutto il distretto».