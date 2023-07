Milan, Scaroni sul nuovo stadio: “Vedo la luce in fondo al tunnel”

A saperlo bene è il patron dei rossoneri che ha rilasciato delle dichiarazioni a Milano Finanza. Infatti Scaroni avrebbe dichiarato che: "Questa saga dello stadio mi sta un po’ logorando. Anche perché è una questione alla quale, lo devo dire, ho dedicato un sacco di tempo e molte energie. Non ho combinato praticamente niente e non sono proprio abituato a usare energie senza poi arrivare alla meta".

Sembra quindi che l'intenzione del presidente del Milan abbia tutta l'intenzione di procedere con la costruzione del nuovo stadio. L'unica cosa che separa i tifosi della curva sud di Milano e la loro nuova casa è il tempo che servirà per ultimare il progetto e per costruire il nuovo impianto. Si attenderanno ulteriori sviluppi già nei prossimi giorni, quando inizieranno i lavori nel quartiere di San Donato Milanese.