Nuovo Stadio Milan, da San Donato: “Progetto più definito a settembre”

Negli ultimi mesi a Milanello non si parla di altro oltre che del nuovo stadio e del calciomercato. I rossoneri stanno differenziando gli investimenti formando una squadra molto competitiva in attacco e avviando i progetti per quella che sarà la loro nuova casa. A parlare della questione riguardante il nuovo stadio del Milan è stato l'assessore di San Donato Massimiliano Mistretta che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito.