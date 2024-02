"Il Milan dopo l’incontro che giovedì si è tenuto a Palazzo Marino ha preso contatti con il Comune per confermare l’intenzione di investire a San Donato", ha puntualizzato, subito, Mistretta. "Ma noi come Amministrazione non possiamo chiedere alla società delle garanzie in merito alla decisione di puntare unicamente sull’area San Francesco, in quanto a nostra volta non abbiamo certezze riguardo il fatto che l’iter dell’Accordo di Programma vada a buon fine".

Ci sono alcune criticità da superare: viabilità, mobilità, ambiente — Mistretta, pertanto, ha fatto notare come non sia scontato che il Milan possa costruire il suo nuovo stadio a San Donato Milanese. Bisognerà prima superare delle criticità emerse nelle scorse settimane. Il club di Via Aldo Rossi dovrà portare, in Comune, soluzioni in particolare su viabilità, mobilità, compensazioni ambientali. Che sia questo il motivo per cui il restyling di San Siro con l'Inter resta ancora in piedi? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Leao dal Milan al PSG? Il 'CorSera' è convinto di una cosa >>>

