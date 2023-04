Cassinari: “Nuovo stadio del Milan a San Donato? Una grande occasione”

Il nuovo stadio del Milan potrebbe sorgere a San Donato Milanese. Le dichiarazioni di Giuseppe Cassinari, proprietario dell'area individuata

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe costruire il suo nuovo stadio a San Donato Milanese, nell'area San Francesco, in un terreno che si estende su 300mila metri quadrati. Giuseppe Cassinari, che, con la sua holding 'Cassinari & Partners', è proprietario dell'area in questione, ha rilasciato un'intervista a 'Il Cittadino' nella quale ha aperto - decisamente - alla realizzazione del nuovo impianto sportivo del club di Via Aldo Rossi.

Nuovo stadio Milan, le parole del proprietario dell'area di San Donato — "Lo stadio del Milan potrebbe essere una grande occasione per San Donato. Al tempo stesso ritengo che rappresenti un’importante opportunità per il territorio anche il progetto Sportlifecity che stiamo portando avanti dal 2017. Basti pensare che solo l’arena una volta in funzione richiederebbe 2mila addetti. Pertanto, indipendentemente da quale delle due prospettive andasse in porto, si parla comunque di ben oltre 3mila assunzioni".

Sulle esigenze del Milan in merito al nuovo stadio, Cassinari ha risposto quanto segue. "Il Milan ha la necessità di portare avanti l’iter in tempi certi e celeri in quanto i rappresentanti della società hanno spiegato che l’intervento deve essere veloce. Sotto questo aspetto saremmo davvero a buon punto in quanto parliamo di una destinazione che è conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) in vigore. Inoltre abbiamo già fatto fare i rilievi sul terreno, che hanno escluso la necessità di bonifica, e soprattutto abbiamo dei diritti acquisiti. Rimangono solo da sistemare alcuni aspetti, riguardanti ad esempio la viabilità, per cui comunque c’è già uno studio per Sportlifecity che ha tenuto conto di un potenziale di 30mila veicoli".

"San Donato diventerebbe una città più attrattiva" — Ma cosa vorrebbe dire, per San Donato Milanese, edificare in zona il nuovo stadio del Milan? Così Cassinari: "San Donato diventerebbe certamente una città molto più attrattiva, capace di richiamare altri investimenti, a vantaggio anche dei palazzi uffici vuoti. Inoltre verrebbe completamente riqualificata la stazione che è direttamente inserita nell'area San Francesco, che diventerebbe una sorta di metropolitana di superficie per i collegamenti con Milano, a cui si aggiungerebbero degli ingenti oneri di urbanizzazione che consentirebbero il rilancio di molte parti della città. Si somma poi l’aspetto occupazionale. Avevo già proposto per Sportlifecity di dare priorità nel corso delle selezioni alle assunzioni di profili professionali del territorio al fine di valorizzare le risorse umane presenti a livello locale".

Cassinari ha poi chiuso così l'intervista sul nuovo stadio. "Se il Milan è realmente interessato a puntare su San Donato? Io penso di sì in quanto l’ipotesi San Donato ha dalla sua parte molti vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la tempistica. In ogni caso per il momento la società ha presentato uno studio. Dopodiché staremo a vedere l’evolversi di un’eventuale trattativa tenendo conto che a me sta a cuore anche il progetto Sportlifecity, un polo sportivo unico in Italia, per il quale è in corso una negoziazione con un investitore che è giunta a buon punto. Per questo se il Milan ha fretta, dopo 6 anni di tempo in gran parte assorbito da un iter che si è concluso l’anno scorso, anche noi chiederemo delle certezze in merito ai tempi". Milan, Kaladze incorona Leao: le sue parole >>>