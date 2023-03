Nuovo stadio, Sala: “Mi pare ci sia un’accelerazione da parte del Milan”

"Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un'accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà - ha detto Sala sul nuovo stadio del Milan questa mattina -. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio auspicio è che l'Inter, pure in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro ".

"Qualcuno ha detto che è una battaglia persa dal Sindaco, non so perché lo dicono - ha concluso il Primo Cittadino meneghino -. Se le squadre vogliono un nuovo stadio perché ritengono di ottenere più ricavi non posso farci più di tanto. Il Milan sembra andare verso uno stadio e con un progetto preciso. L'Inter non ancora, vediamo".