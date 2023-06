Nuovo Stadio, Barberis (PD): “Per noi Milan e Inter insieme a San Siro”

In un'intervista rilasciata a la Repubblica, Filippo Barberis, capogruppo del Pd nel Consiglio Comunale della città di Milano, ha parlato anche del caldo tema nuovo stadio: "La volontà del consiglio comunale rimane sempre la stessa, ovvero che le due squadre costruiscano insieme nello stadio di San Siro". Strada ancora in salita per il Milan, che avrebbe scelto come prossima dimora personale l'area San Francesco di San Donato Milanese.