Nuovo Stadio Milan – Associazioni sportive locali appoggiano San Donato

Nuovo Stadio Milan - Luce, Ad del Sangiuliano: "Grande opportunità"

In un'intervista rilasciata a Il Cittadino, Andrea Luce, Ad del Sangiuliano si è così espresso in merito al tema Stadio: "Sono convinto che la costruzione di uno stadio rappresenti una grossa opportunità per tutti e soprattutto generi un indotto che può far bene alla comunità, anche da un punto di vista sociale. Questo vale per il Milan, ma nel nostro piccolo anche per noi e mi spiace che certe persone non lo capiscano perché si perderebbe una grossa occasione".